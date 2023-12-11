Зеленский предложил встретиться президенту Бразилии и получил отказ
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил встретиться президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве, однако он отказался. Об этом сообщает O Globo со ссылкой на источники в бразильском МИД.
По словам источников издания, лидер Бразилии не согласился встретиться с украинским коллегой, поскольку запрос о встрече был сделан в самый последний момент.
Отмечается, что Зеленский предложил провести встречу во время его остановки в Бразилии для дозаправки самолета на пути в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милея 10 декабря. Он сделал остановку на авиабазе в Бразилиа 9 декабря и вылетел оттуда уже через два часа.
«Очень редко такие встречи проходят на авиабазах, без подготовки и предварительного согласования», — отметил неназванный бразильский дипломат.
Ранее Зеленский встретился в Буэнос-Айресе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В процессе краткого разговора венгерский политик затронул вопрос о вступлении Украины в ЕС и отметил, что страны-члены объединения постоянно обсуждают этот вопрос.