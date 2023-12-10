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23:26, 10 декабря 2023Мир

Орбан обсудил с Зеленским вопрос о вступлении Украины в ЕС

Хаваши: Орбан обсудил с Зеленским в Аргентине вопрос о вступлении Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Буэнос-Айресе в рамках церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. В процессе краткого разговора Орбан затронул вопрос о вступлении Украины в ЕС, об этом рассказал пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает ТАСС.

«Касаясь вступления Украины в ЕС, господин Орбан отметил, что страны — члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — сказал Хаваши.

Ранее стало известно, что сторонники премьер-министра Венгрии организуют в Вашингтоне закрытую встречу с республиканцами. Они надеются добиться прекращения американской военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также известно, что Виктор Орбан выступает против членства Украины в Евросоюзе, так как считает страну одной из самых коррумпированных в мире.

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      Александра Синицына
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