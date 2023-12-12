Автомобили Tesla научились самостоятельно звонить в полицию
Американская компания Tesla анонсировала обновление для автомобилей, содержащих функции безопасности. Об этом сообщает издание The Verge.
Одной из новых опций оказалась функция автоматического вызова экстренных служб. В компании рассказали, что машина самостоятельно позвонит по номеру 911 в случае срабатывания подушек безопасности. От водителя не потребуется предпринимать никаких действий.
Также автомобили бренда научились анализировать видео, снятое с камер, расположенных на передних стойках машин. Система будет следить за слепой зоной в соседних полосах — в случае появления там транспортных средств автомобиль покажет на экране изображение с камеры и световую индикацию.
Кроме того, в обновлении появится новая версия ассистента парковки с поддержкой 3D-изображений, поддержка Apple Podcast и беспроводных гарнитур для экранов, расположенных для пассажиров заднего ряда. Апдейт 2023.44.25 должен появиться на поддерживаемых автомобилях до конца декабря.
Ранее стало известно, что власти США ужесточат выдачу налоговых льгот, из-за чего автомобили Tesla подорожают. Так, с нового года покупатели новых машин не могут рассчитывать на федеральную налоговую льготу в размере 7500 долларов.