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09:00, 12 декабря 2023Наука и техника

Автомобили Tesla научились самостоятельно звонить в полицию

Tesla добавила функцию вызова 911 при срабатывании подушек безопасности

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Американская компания Tesla анонсировала обновление для автомобилей, содержащих функции безопасности. Об этом сообщает издание The Verge.

Одной из новых опций оказалась функция автоматического вызова экстренных служб. В компании рассказали, что машина самостоятельно позвонит по номеру 911 в случае срабатывания подушек безопасности. От водителя не потребуется предпринимать никаких действий.

Также автомобили бренда научились анализировать видео, снятое с камер, расположенных на передних стойках машин. Система будет следить за слепой зоной в соседних полосах — в случае появления там транспортных средств автомобиль покажет на экране изображение с камеры и световую индикацию.

Кроме того, в обновлении появится новая версия ассистента парковки с поддержкой 3D-изображений, поддержка Apple Podcast и беспроводных гарнитур для экранов, расположенных для пассажиров заднего ряда. Апдейт 2023.44.25 должен появиться на поддерживаемых автомобилях до конца декабря.

Ранее стало известно, что власти США ужесточат выдачу налоговых льгот, из-за чего автомобили Tesla подорожают. Так, с нового года покупатели новых машин не могут рассчитывать на федеральную налоговую льготу в размере 7500 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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