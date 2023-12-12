Автомобили Tesla научились самостоятельно звонить в полицию

Tesla добавила функцию вызова 911 при срабатывании подушек безопасности

Американская компания Tesla анонсировала обновление для автомобилей, содержащих функции безопасности. Об этом сообщает издание The Verge.

Одной из новых опций оказалась функция автоматического вызова экстренных служб. В компании рассказали, что машина самостоятельно позвонит по номеру 911 в случае срабатывания подушек безопасности. От водителя не потребуется предпринимать никаких действий.

Также автомобили бренда научились анализировать видео, снятое с камер, расположенных на передних стойках машин. Система будет следить за слепой зоной в соседних полосах — в случае появления там транспортных средств автомобиль покажет на экране изображение с камеры и световую индикацию.

Кроме того, в обновлении появится новая версия ассистента парковки с поддержкой 3D-изображений, поддержка Apple Podcast и беспроводных гарнитур для экранов, расположенных для пассажиров заднего ряда. Апдейт 2023.44.25 должен появиться на поддерживаемых автомобилях до конца декабря.

Ранее стало известно, что власти США ужесточат выдачу налоговых льгот, из-за чего автомобили Tesla подорожают. Так, с нового года покупатели новых машин не могут рассчитывать на федеральную налоговую льготу в размере 7500 долларов.