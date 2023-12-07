Самая дешевая модель Tesla подорожает

Quartz: Tesla Model 3 подорожает из-за потери федеральной налоговой льготы

Власти США ужесточат выдачу налоговых льгот, из-за чего автомобили Tesla подорожают. Об этом сообщается в материале бизнес-газеты Quartz.

Журналисты издания заметили соответствующий баннер на сайте Tesla. До конца 2023-го покупатели самой дешевой модели автопроизводителя Tesla Model 3 могут рассчитывать на федеральную налоговую льготу в размере 7500 долларов, или около 680 тысяч рублей. Однако позже ее размер будет снижен вдвое, до 3750 долларов.

Ужесточение правил выдачи льгот связано с новыми требованиями Министерства финансов США, вступившими в силу 1 декабря. В законе говорится, что местный производитель может потерять право на льготы при сотрудничестве с «иностранным предприятием, вызывающим беспокойство» (FEOC). К ним министерство относит компании из Китая, России, Северной Кореи и Ирана.

Начиная с 2024 года, подходящий для получения льгот электромобиль не должен содержать никаких компонентов батареи, которые производятся или собираются FEOC. В будущем правила станут еще строже — с 2025 года льготный электрокар не должен содержать никаких критически важных компонентов, произведенных в указанных странах.

Стоимость Tesla Model 3 в США начинается от 38 990 долларов, или около 3,5 миллиона рублей. По оценке аналитиков, в 2023 году Tesla может продать 1,8 миллиона электрокаров, но это цифра может вырасти на фоне новостей об отмене федеральных льгот.

В начале декабря компания Tesla начала поставки пикапа Cybertruck после длительных задержек. Стоимость машины начинается с 60 990 долларов, или около 5,5 миллиона рублей.