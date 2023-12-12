В Москве десятки тысяч школьников подготовятся к ЕГЭ по-новому

Ракова: более 55 тысяч столичных одиннадцатиклассников напишут пробные ЕГЭ

Второй год московских одиннадцатиклассников подготовят к единым госэкзаменам по новой программе. Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в декабре 2023 года у них начались пробные экзамены — единые городские контрольные работы в формате ЕГЭ по школьным предметам, которые дети выбирают для сдачи.

«В прошлом году в московских школах мы запустили уникальный формат обучения с акцентом на подготовку к ЕГЭ, который получил одобрение старшеклассников и их родителей, — отметила Ракова. — По их запросам в столичных школах пересмотрели подход к обучению в выпускных классах, чтобы снизить нагрузку на учеников. Так, у одиннадцатиклассников в начале второго полугодия завершается прохождение программы по части предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физической культуры. А в учебное расписание включаются практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам».

По словам вице-мэра, практикумы занимают не менее 40 процентов учебного времени. Результаты первого года показали, что в разы сократилось число выпускников с низкими баллами, а 100-балльников стало значительно больше. Московские власти надеются, что результаты этого года станут еще лучше.

«В этом году количество школ-участниц программы подготовки к ЕГЭ увеличилось более чем на 10 процентов, и теперь составляет 450 учебных заведений. Еще одно новшество — разделение на три группы подготовки по каждому предмету, а не на две, как в прошлом году. Школьников разделят исходя из результатов единых городских контрольных работ, результатов учебы в старших классах и их собственных притязаний. И именно сейчас, в декабре, мы начали проводить эти контрольные работы в формате пробных ЕГЭ. Их напишут все нынешние 11-классники — более 55 тысяч человек», — рассказала Ракова.

Единые городские контрольные работы в формате ЕГЭ 11-классники напишут, чтобы проверить свои знания по предметам: обязательным русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), по выбору — физике, английскому языку, биологии, истории и другим. На пробных экзаменах дети поймут процедуру ЕГЭ, чтобы увереннее чувствовать себя на самом экзамене. Материалы на пробных работах идентичны тем, которые будут на реальных ЕГЭ.

Пробные ЕГЭ позволяют выпускникам не только познакомиться с особенностями проведения экзаменов, но и оценить свою готовность, выявить пробелы в знаниях и понять, на какие темы нужно обратить особое внимание на практикумах в школах, отметили в Соцкомплексе Москвы.

В текущем учебном году по просьбам родителей школьников поделят на три группы в зависимости от уровня подготовки и притязаний на результат экзамена.

Как и в прошлом году, в первом полугодии дети завершат изучение непрофильных предметов (кроме математики, литературы, истории, обществознания и физической культуры), чтобы сосредоточиться на практикумах по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам.

Кроме того, отметили в Соцкомплексе, подспорьем для выпускника остается «Московская электронная школа» и ее сервис «Экзамены» с большим набором материалов для самостоятельной подготовки и персональными рекомендациями вузов по результатам ЕГЭ каждого ребенка, подборками видеоуроков и видеоразборов заданий ЕГЭ от лучших учителей Москвы по всем предметам, советами по управлению эмоциями, психологической поддержке на ЕГЭ.

