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11:08, 12 декабря 2023Силовые структуры

Белорусский вор в законе Митя Галей освободился из колонии

В Белоруссии из колонии вышел вор в законе Митя Галей
СюжетВоры в законе:

Кадр: «Прайм Крайм» / YouTube

49-летний вор в законе Дмитрий Галеев, он же Бухаров, известный в криминальном мире как Митя Галей, вышел из колонии №5 в Ивацевичах Брестской области Белоруссии после отбытия наказания за вымогательство. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Освободившийся авторитет уехал в Могилевскую область к жене.

В 2013 году Галея экстрадировали из Швеции в Минск, где годом спустя его осудили на 11 лет лишения свободы за вымогательство. Однако он отсидел меньше положенного срока — ему снизили срок на один год по амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во время отбытия наказания Галей работал на производстве корпусной мебели.

В настоящее время он считается в Белоруссии самым опытным и авторитетным вором в законе. После того как другой вор в законе Александр Кушнеров (Саша Кушнер) получил 24 года за покушение на авторитета Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Митя Галей может возглавить местный преступный мир.

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      Любовь Ширижик
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