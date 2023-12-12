Трек Инстасамки вошел в десятку самых напеваемых в Google

Трек Инстасамки вошел в десятку самых напеваемых в поиске Google

Трек российской исполнительницы Инстасамки «Отключаю телефон» (Turn Off The Phone) вошел в топ-10 песен, которые напевали в Google, чтобы найти. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

Отмечается, что в рейтинг попала версия песни для TikTok.

Трек пользовался примерно одинаковой популярностью на протяжении всего года, релиз композиции состоялся в начале февраля. Резкий всплеск интереса к песне наблюдался в летние месяцы года.

Помимо Инстасамки в топ-10 попали, например, Imagine Dragons, Eminem и Stephen Sanchez.