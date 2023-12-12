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18:14, 12 декабря 2023Силовые структуры

Момент проноса ружья устроившей стрельбу в Брянске ученицей попал на видео

В сети появилось видео с моментом проноса ученицей ружья в Брянске
СюжетСтрельба в Брянске

Появилось видео с моментом проноса ученицей ружья в Брянске. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал «Регнум».

На кадрах видно, как восьмиклассница выходит с сестрой из арки своего дома. В руках у нее пакет со сменной обувью, а из него торчит сверток с ружьем. Она дважды перехватывает тяжелый пакет из одной руки в другую.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам. Ученица успела ранить нескольких человек.

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      Екатерина Кашурникова
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