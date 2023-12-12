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02:31, 13 декабря 2023Мир

Небензя завил о выданной США Израилю лицензии на убийства в Газе

Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в Газе
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

США после вето резолюции Совета безопасности (СБ) ООН по Газе несут ответственность за каждое убийство в анклаве. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василия Небензя. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, США фактически выдали Израилю лицензию на убийство людей в секторе Газа.

Вечером 12 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, требующую немедленного прекращения огня в Газе.

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      Марина Совина
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