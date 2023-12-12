Небензя завил о выданной США Израилю лицензии на убийства в Газе
Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в Газе
США после вето резолюции Совета безопасности (СБ) ООН по Газе несут ответственность за каждое убийство в анклаве. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василия Небензя. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, США фактически выдали Израилю лицензию на убийство людей в секторе Газа.
Вечером 12 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, требующую немедленного прекращения огня в Газе.