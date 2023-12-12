Недовольный счетами за электроэнергию пенсионер выстрелил в сотрудника компании

Пенсионер получил условный срок за выстрел в сотрудника компании электросбыта

В Вологодской области к одному году условного срока приговорили 85-летнего российского пенсионера за умышленное причинение вреда здоровью лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности. Об этом во вторник, 11 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как установил суд, в августе 2023 года начальник Тотемского Территориального отделения ООО «ССК» приехал к пенсионеру, чтобы вручить ответ на его обращение, и попросил 85-летнего россиянина расписаться за получение указанного документа. Вместо этого мужчина вооружился гладкоствольным револьвером, изготовленным самодельным способом из газового (сигнального) револьвера, и выстрелил сотруднику сбытовой компании в грудь.

Раненный испугался повторного выстрела из револьвера, убежал от мужчины, сел в машину и уехал, после чего к дому пенсионера приехала полиция. В ходе судебного разбирательства пенсионер пояснил, что у него по месту жительства сломался электросчетчик. Данные электроэнергии он не передавал, но за электроэнергию платил. ООО «ССК» насчитала большой долг, который взыскали по решению суда. Взысканную судом задолженность он оплатил, но ему еще насчитали 8000 рублей, с чем он был не согласен.