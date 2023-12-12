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14:34, 12 декабря 2023Силовые структуры

Диверсанты решили остановить движение российских поездов и сожгли релейный шкаф

В Краснодаре диверсанты сожгли релейный шкаф, чтобы остановить движение поездов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Краснодаре неизвестные сожгли релейный шкаф на перегоне Краснодар-Сортировочный — Лорис. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, диверсанты решили остановить железнодорожное сообщение с черноморским побережьем. Их действия привели к задержке поездов АдлерКрасноярск и Адлер — Саратов на 20 минут.

На месте происшествия силовики обнаружили тряпичные салфетки и плоскогубцы. Сейчас поджигателей ищет полиция.

Ранее в Омске сотрудники правоохранительных органов организовали розыск неизвестных, устроивших поджог железнодорожного оборудования на грузовой станции.

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      Варвара Митина
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