Диверсанты решили остановить движение российских поездов и сожгли релейный шкаф

В Краснодаре диверсанты сожгли релейный шкаф, чтобы остановить движение поездов

В Краснодаре неизвестные сожгли релейный шкаф на перегоне Краснодар-Сортировочный — Лорис. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, диверсанты решили остановить железнодорожное сообщение с черноморским побережьем. Их действия привели к задержке поездов Адлер — Красноярск и Адлер — Саратов на 20 минут.

На месте происшествия силовики обнаружили тряпичные салфетки и плоскогубцы. Сейчас поджигателей ищет полиция.

Ранее в Омске сотрудники правоохранительных органов организовали розыск неизвестных, устроивших поджог железнодорожного оборудования на грузовой станции.