Силовые структуры
Диверсанты решили остановить движение российских поездов и сожгли релейный шкаф
В Краснодаре диверсанты сожгли релейный шкаф, чтобы остановить движение поездов
В Краснодаре неизвестные сожгли релейный шкаф на перегоне Краснодар-Сортировочный — Лорис. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, диверсанты решили остановить железнодорожное сообщение с черноморским побережьем. Их действия привели к задержке поездов Адлер — Красноярск и Адлер — Саратов на 20 минут.
На месте происшествия силовики обнаружили тряпичные салфетки и плоскогубцы. Сейчас поджигателей ищет полиция.
Ранее в Омске сотрудники правоохранительных органов организовали розыск неизвестных, устроивших поджог железнодорожного оборудования на грузовой станции.