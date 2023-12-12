Обвиненного в мошенничестве замглавы МЧС Татарстана отправили в колонию

Суд дал 4,5 года колонии замглавы МЧС Татарстана Степущенко за мошенничество

Суд в Казани приговорил к 4,5 года колонии общего режима заместителя главы МЧС Татарстана Олега Степущенко, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Его признали виновным по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 1 статьи 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»), части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»). При этом от наказания по первым двум статьям Степущенко освободили в связи с истечением срока давности.

Также суд удовлетворил гражданский иск МЧС к осужденному на 42,8 миллиона рублей.

Кроме того, суд огласил приговор и в отношении его сообщника — бизнесмена Константина Кабальнова. Его признали виновным по статье о подделке документов, по которой также истек срок давности, и крупном мошенничестве. Он получил три года условно.

По данным следствия, в период с 2013 по 2019 год Степущенко организовал в Татарстане установку речевых сиренных установок без подключения к проводным каналам связи. Его действия нанесли ущерб на сумму более 42 миллионов рублей и создали угрозу для 120 тысяч жителей, подверженных опасностям пожаров и наводнений. Также он с 2019 по 2021 год, договорившись с предпринимателем Кабальновым, ввел в заблуждение подрядчика МЧС и похитил более 1,2 миллиона рублей.

Ранее замглавы МЧС Татарстана сообщил, что начал слышать колокольный звон и звуки, напоминающие речь Бога.

