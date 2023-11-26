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14:24, 26 ноября 2023Силовые структуры

Подозреваемый в коррупции замглавы МЧС Татарстана начал слышать Бога

Mash: Подозреваемый в коррупции замглавы МЧС Татарстана начал слышать речь Бога

Фото: Unsplash

Подозреваемый в коррупции заместитель главы МЧС Татарстана Олег Степущенко заявил, что начал слышать колокольный звон и звуки, напоминающие речь Бога. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам Степущенко, он начал замечать данные явления после того, как его коллеге дали реальный срок за хищение госсобственности. Известно, что экс-замглавы МЧС по республике обвиняют по трем статьям УК РФ: мошенничество, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Его подозревают в хищении более 40 миллионов рублей из бюджета.

На очередном заседании суда адвокаты Степущенко рассказали, что он страдает от слуховых галлюцинаций и поэтому его необходимо освободить из-под стражи.

8 ноября стало известно о том, что Следственный комитет России ходатайствует об аресте заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова. Аналогичная просьба имеется в отношении второго фигуранта дела Далгата Абдулгапурова — заместителя начальника СУ МВД Дагестана.

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      Сергей Равин
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