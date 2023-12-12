Более 3,6 тысячи москвичей получили первые паспорта в торжественной обстановке

Ракова: в Москве более 3,6 тысячи детей торжественно получили первые паспорта

В Москве более 3,6 тысячи подростков получили первый паспорт гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эта услуга пользуется популярностью. Торжественные вручения паспортов проходят во флагманских офисах «Мои Документы». На них детям вручают издание Конституции и тематические сувениры.

«Также во всех флагманах гостей знакомят с экспозицией выставки "Москва — с заботой об истории". Дополнительно каждый желающий может принять участие в мастер-классе "Письмо в будущее" и написать послание самому себе», — рассказала вице-мэр Ракова.

Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке, нужно выбрать удобные дату и место на сайте mos.ru за 30 дней до даты мероприятия. Затем необходимо не менее чем за 12 дней до вручения паспорта подать документы в выбранном офисе госуслуг. В день вручения нужно приехать в центр «Мои документы» за 40 минут до начала мероприятия. В случае неявки заявителя за 5 минут до начала церемонии предзапись аннулируется, забрать паспорт можно будет позже в отделе по вопросам миграции МВД России в своем районе.

Торжественные вручения первых паспортов проходят в центрах «Мои документы», расположенных в крупнейших торгово-развлекательных центрах Москвы. Они работают ежедневно с 10 до 22 часов.

В каких ТРЦ Москвы можно получить первые паспорта? «Афимолл Сити» (ЦАО, Пресненская набережная, дом 2);

«Спектр» (ЮЗАО, Новоясеневский проспект, дом 1);

«Щелковский» (ВАО, Щелковское шоссе, дом 75);

«Город» (ЮВАО, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3);

«Columbus» (ЮАО, Кировоградская улица, дом 13А);

«Метрополис» (САО, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 8);

«Калейдоскоп» (СЗАО, Сходненская улица, дом 56);

«Кунцево Плаза» ЗАО, Ярцевская улица, дом 19).

Подать заявление на получение паспорта можно не ранее следующего дня после 14-летия. В перечень документов входит свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра, а также квитанция об оплате госпошлины — 300 рублей. Сделать фото и оплатить госпошлину можно в центре госуслуг.