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02:49, 12 декабря 2023Наука и техника

В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

Boeing: в США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

Фото: Georg Wendt / Global Look Press

Агентство противоракетной защиты США и компания Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Объект был перехвачен в рамках испытания наземной системы противоракетной обороны (ПРО) серединной защиты, отметили специалисты. Они добавили, что система дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.

«В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в США опробовали новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team (TLS-BCT) Manpack, помещающуюся в ранец.

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      Марина Совина
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