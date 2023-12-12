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12:21, 12 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы не перепить за новогодним столом

Нарколог Петров призвал не смешивать крепкий алкоголь с газированными напитками

Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Нарколог Даниил Петров рассказал, как подготовиться к новогоднему застолью так, чтобы не перепить в праздничную ночь. Что именно необходимо сделать, чтобы не злоупотреблять алкоголем, врач объяснил в комментарии для «Газеты.Ru».

Петров отметил, что существуют проверенные способы не пьянеть слишком быстро за новогодним столом. Так, по словам врача, категорически противопоказано смешивать крепкий алкоголь со сладкими газированными напитками, а также пить натощак. Врач уточнил, что, если человек поел, опьянение наступит позже, так как пища снижает скорость всасывания алкоголя. А вот газированные алкогольные напитки, напротив, ускоряют опьянение.

Врач призвал употреблять алкоголь медленно и с перерывами, чтобы организм успевал его переработать. Закусывать крепкие напитки стоит не жирной пищей, вопреки расхожему мнению, а продуктами с клетчаткой, белком и пектином. Для этого, по заверениям врача, подходят квашеная капуста, винегрет, запеченная рыба, зелень, цитрусовые.

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При употреблении алкоголя необходимо больше двигаться и отказаться от курения, продолжил специалист. «Безвылазно просидеть всю ночь за столом — не самая лучшая идея. Между рюмками должно быть какое-то движение: танцы, прогулки, выходы на балкон. Но только не для того, чтобы покурить. Никотин усиливает действие алкоголя и общую интоксикацию организма», — прокомментировал нарколог.

Напоследок врач призвал заранее готовиться к застолью с алкоголем, так как крепкие напитки наносят вред здоровью, в частности, из-за диуретических свойств и вымывания полезных микроэлементов (калия, магния, хлора) из организма.

«Насытить организм этими минералами можно заранее, принимая панангин, а также гепатопротекторы и сорбенты, чтобы начать процесс детоксикации еще до употребления. Принимать их нужно по схеме, указанной в инструкции, за два дня до начала празднования, а после — еще неделю», — порекомендовал Петров, напомнив, что после каждого стакана алкоголя необходимо выпивать стакан воды.

Ранее нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных особенностей протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание и изменение кислотно-щелочного баланса крови.

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      Алиса Дмитриева
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