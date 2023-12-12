Россиянин напал с мачете на врача и получил девять лет колонии

В Геленджике осудили на 9 лет мужчину, пытавшегося зарубить мачете врача

В Геленджике суд приговорил к девяти годам лишения свободы 44-летнего мужчину, напавшего с мачете на лечащего врача и вымогавшего у него деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

Россиянин признан виновным по статье о покушении и вымогательстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина наблюдался в поликлинике, но курс лечения не принес желаемого результата. Отмечается, что он не полностью соблюдал рекомендации врача. Утром 31 мая 2022 года осужденный пришел в поликлинику, чтобы отомстить. Он зашел в кабинет врача-инфекциониста и потребовал отдать 125 тысяч рублей, которые пациент потратил на лекарства. Медицинский работник отказался, тогда фигурант достал из рюкзака мачете и стал бить доктора по голове и шее. Потерпевшей сопротивлялся, ему удалось спастись. Затем в кабинет прибежали другие сотрудники поликлиники и остановили нападавшего.