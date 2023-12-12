Россиянин выстрелил в четырех знакомых и попал в колонию на 13 лет

В Краснодаре суд приговорил жителя Анапы к 13 годам за стрельбу после поминок

В Краснодаре суд приговорил жителя Анапы Оганеса Яганцяна к 13 годам колонии строгого режима за выстрелы в четырех знакомых после поминок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Его признали виновным по трем статьям, среди которых 222 («Незаконное хранение оружия») и 30, 105 («Покушение») УК РФ. Мужчина свою вину не признал.

По версии следствия, 28 января 2021 года подсудимый возвращался со своими знакомыми с поминок, когда между ним и еще одним мужчиной произошла ссора. В результате Яганцян дважды выстрелил в него из незаконно хранящегося при нем пистолета. Стрелка попытался успокоить находившийся вместе с ними мужчина, однако в него осужденный тоже выстрелил дважды.

Еще один человек из компании, пытаясь пресечь действия стрелка, несколько раз выстрелил по его ногам. Подсудимый произвел ответный выстрел, попав мужчине в голову. Еще одного пострадавшего Яганцян ранил в живот, когда убегал, а тот пытался его догнать. В результате стрельбы подсудимый лишил жизни одного, а ранил троих.

Ранее стало известно, что в Тыве предстанет перед судом 35-летний россиянин, выстреливший в мужчину из карабина.