Российские аэропорты защитят от атак беспилотников

Росавиация: более 30 аэропортов России оснастят средствами защиты от атак БПЛА

Более 30 российских аэропортов оснастят средствами обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергея Мартыненко.

Представитель авиационного ведомства добавил, что авиагавани также защитят от атак дронов с помощью систем обеспечения информационной безопасности воздушного транспорта. В общей сложности средствами защиты оборудуют 31 аэропорт.

Мартыненко отметил, что эта мера рассматривается в рамках федерального проекта по развитию инфраструктуры беспилотных систем. «Могу сказать, что этот проект уже одобрен. Росавиация в полной мере с 2024 года приступает к его реализации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что комплекс для защиты от беспилотников установили в московском аэропорту Шереметьево. «ЕНОТ-СД» умеет обнаруживать низколетящие цели и противодействовать им, создавая помехи.