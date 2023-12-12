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22:27, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Спикера Палаты представителей уличили в нежелании фотографироваться с Зеленским

NYT: спикер Палаты представителей Джонсон не хотел фотографироваться с Зеленским
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не хотел фотографироваться с президентом Украины Владимиром Зеленским и старался не находиться рядом с ним. На это обратила внимание газета The New York Times.

Отмечается, что глава государства встретился со всеми лидерами Конгресса, однако Джонсон оказался единственным, кто предпочел ограничиться официальной фотографией с Зеленским с закрытой встречи.

Ранее спикер Палаты представителей потребовал от украинского президента представить конгрессменам внятную стратегию, чтобы получить новый пакет помощи. По его словам, главная проблема в вопросе финансирования Украины заключается в том, что «до сих пор нет ясности относительно стратегии и конечной цели». Джонсон также отметил, что контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев.

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      Марина Совина
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