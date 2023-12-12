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13:59, 12 декабря 2023Наука и техника

В США рассказали о самом эффективном российском истребителе

MWM: российский Су-35С стал эффективным средством подавления ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С эффективно подавляет средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины. О возможностях самолета говорится в публикации Military Watch Magazine (MWM).

Как пишет американское издание, на счету Су-35С, который является самым эффективным российским истребителем, десятки воздушных побед. Также самолет способен поражать различные наземные цели, включая системы ПВО.

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«Противорадиолокационные ракеты Х-31 стали основным вооружением, используемым истребителями для таких операций, причем такие ракеты предназначены для обнаружения радиолокационных излучений систем противовоздушной обороны и обладают летно-техническими характеристиками, которые оптимизируют их для уклонения от перехвата на пути к цели», — пишет MWM.

В публикации отметили, что бортовые средства радиоэлектронной борьбы также позволяют Су-35С выполнять задачи по подавлению ПВО.

Ранее в декабре в «Ростехе» сообщили, что Су-35С получил топливные баки в фюзеляже и консолях крыла, которые обеспечивают самолету дальность более 3,5 тысячи километров.

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      Даниил Иринин
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