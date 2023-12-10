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00:12, 10 декабря 2023Наука и техника

Названы особенности «экстремально опасного» истребителя

В «Ростехе» объяснили рекордную дальность истребителя Су-35С

Фото: ОАК / «Ростех»

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С получил топливные баки в фюзеляже и консолях крыла, которые обеспечивают самолету рекордную дальность. Об особенностях Су-35С, который назвали «экстремально опасным», рассказали в «Ростехе».

«Рекордного показателя дальности — более 3500 километров — удалось достичь благодаря размещению топливных емкостей в фюзеляже и консолях крыла самолета. Чтобы керосин под влиянием перегрузок не перемещался внутри баков во время полета, используется губкообразный пенополиуретан», — объяснили в госкорпорации особенность самолета.

Там отметили, что Су-35С по всем характеристикам, за исключением малозаметности, соответствует истребителям пятого поколения. В частности, самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, позволяющие развивать сверхзвуковую скорость без перехода на режим форсажа. Также Су-35С несет авионику пятого поколения.

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В сообщении подчеркнули, что только Су-35С способен выполнять мертвую петлю с минимальным радиусом. Маневр, который является практически переворотом на месте, дает преимущества в бою.

Кроме того, к особенностям самолета отнесли схему «ведущий-ведомый», которая позволяет командиру группы получать полную информацию о других самолетах.

В ноябре стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина передал Воздушно-космическим силам России очередную партию истребителей Су-35.

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      Даниил Иринин
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