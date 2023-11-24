«Ростех»: КнААЗ передал ВКС России очередную партию истребителей Су-35

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Юрия Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию истребителей поколения 4++ Су-35. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

«Эта партия самолетов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Предприятия ОАК обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок», — заявил гендиректор ОАК Юрия Слюсаря.

Руководитель добавил, что до конца 2023-го предприятие ОАК планирует передать ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57. «Работники КнААЗ, как и других заводов ОАК, выполняющих гособоронзаказ, работают в три смены. Наши сотрудники понимают необходимость и важность своей работы», — сказал менеджер.

В октябре агентство сообщило, что ОАК передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С.

В том же месяце корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt заявил, что российский истребитель Су-35 поколения 4++ превосходит любой летательный аппарат Киева, а его применение вкупе с планирующими бомбами показало высокую эффективность на фронте.