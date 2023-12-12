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15:48, 12 декабря 2023Культура

В Тунисе потребовали запретить фильм Netflix о Ганнибале из-за расовых споров

Выбор актера Дензела Вашингтона на роль Ганнибала вызвал недовольство в Тунисе

Фото: Lisa Ducret / dpa / Globallookpress.com

Новость о том, что американский актер Дензел Вашингтон исполнит роль полководца Ганнибала в байопике от Netflix, режиссером которого выступит Антуан Фукуа, вызвала расовые споры на родине военачальника. Об этом пишет The Guardian.

Франкоязычное тунисское новостное издание La Presse опубликовало статью, в которой говорится, что кастинг фильма является исторически ошибочным. Некоторые пользователи социальных сетей обвинили Netflix в пропаганде Woke Culture. В онлайн-петиции, подписанной 1300 людьми, были выдвинуты требования отменить «псевдодокументальный фильм». Подписавшие также призвали Министерство культуры Туниса «принять меры против попытки украсть нашу историю».

Ганнибал, родившийся в Карфагене, недалеко от современного Туниса, считается одним из величайших военачальников в истории. Цвет его кожи неизвестен, при этом историки Древнего Средиземноморья в большинстве своем согласны с тем, что полководец был финикийцем, отмечает газета.

В апреле платформа Netflix представила трейлер документального фильма «Царица Клеопатра» и вызвала волну недовольства в Египте.

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      Варвара Кошечкина
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