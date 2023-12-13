Госдума приняла закон об изменении правил выплаты маткапитала

Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению

Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством России по рождению. Это следует из карточки закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», опубликованной на портале обеспечения законодательной деятельности Думы.

Гражданство по рождению может получить ребенок в случае, если оба его родителя — граждане РФ, либо если гражданин России среди родителей лишь один, но сам ребенок находится на территории страны.

«Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (...), приобретшего (...) гражданство (...) по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства», — говорится в тексте документа.

Далее закон рассмотрит Совет Федерации, а для того, чтобы он вступил в силу, его должен подписать президент, после чего документ должен быть опубликован на портале правовой информации.

Ранее в России назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей.