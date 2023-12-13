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21:22, 13 декабря 2023Мир

В США назвали единственный способ урегулировать конфликт на Украине

NYT: на Западе уверены, что переговоры помогут достичь мира на Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

На Западе уверены, что переговоры являются единственным способом урегулировать конфликт на Украине. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

«Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге», — сказано в материале.

Как считают журналисты, визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты подчеркивает его опасения, что поддержка со стороны Штатов со временем иссякнет.

В статье сказано, что украинские политики все еще мечтают отбить территории у России в 2024 году. При этом в Белом доме считают наиболее реалистичной стратегией уход ВСУ в оборону.

Автор американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что правительства США и Великобритании намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию.

По его мнению, утверждения, что Украина и Россия были в шаге от мирных переговоров, вполне обоснованны. Журналист отметил, что нежелание урегулировать конфликт дипломатическим путем привело к катастрофе для Украины и ее жителей.

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      Марина Совина
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