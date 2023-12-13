NYT: на Западе уверены, что переговоры помогут достичь мира на Украине

На Западе уверены, что переговоры являются единственным способом урегулировать конфликт на Украине. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

«Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге», — сказано в материале.

Как считают журналисты, визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты подчеркивает его опасения, что поддержка со стороны Штатов со временем иссякнет.

В статье сказано, что украинские политики все еще мечтают отбить территории у России в 2024 году. При этом в Белом доме считают наиболее реалистичной стратегией уход ВСУ в оборону.

Автор американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что правительства США и Великобритании намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию.

По его мнению, утверждения, что Украина и Россия были в шаге от мирных переговоров, вполне обоснованны. Журналист отметил, что нежелание урегулировать конфликт дипломатическим путем привело к катастрофе для Украины и ее жителей.