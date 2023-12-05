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18:44, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

В США обвинили Запад в намеренном затягивании конфликта на Украина

RS: Запад намеренно затягивает конфликт на Украине ради ослабления России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Правительства США и Великобритании намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Такую мысль высказал автор американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.

«Становится все труднее отрицать, что война на Украине могла закончиться всего за несколько месяцев (...) и что правительства США и Великобритании работали над тем, чтобы этого не произошло», — выдвинул обвинение журналист.

По его мнению, утверждения, что Украина и Россия были в шаге от мирных переговоров, вполне обоснованны. Однако, как утверждает Марсетич, достижению мирных договоренностей помешали государства блока НАТО. По словам обозревателя, Запад заинтересован в длительном противостоянии с Россией, которое могло бы ослабить ее.

Журналист отметил, что нежелание урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем привело к катастрофе для страны и ее жителей. «Это могло бы стать жизненно важным уроком для Соединенных Штатов и других государств НАТО. Этот урок они могли бы применить, чтобы предотвращать другие конфликты в будущем», — заключил он.

Ранее американское издание Washington Post заявило, что победа Украины в противостоянии с Россией маловероятна, так как мир переключился на ближневосточный конфликт. Авторы материала подчеркнули, что боевой дух украинских солдат падает.

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