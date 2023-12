Назван полезный при похудении кисломолочный продукт

Диетолог Муди заявила, что творог способствует похудению

Творог — это продукт, который способствует похудению. О пользе этого кисломолочного продукта рассказала сертифицированный диетолог Дестини Муди изданию Eat This, Not That.

Муди считает творог незаменимым продуктом при похудении, поскольку он надолго утоляет чувство голода, содержит полезные витамины и микроэлементы. По словам диетолога, творог содержит кальций, магний и фосфор, которые необходимы для крепких костей и хорошего общего самочувствия.

Творог является отличным источником казеинового белка. Хотя любые белковые продукты способствуют насыщению и предотвращают переедание, казеиновый белок делает еще лучше Дестини Муди сертифицированный диетолог

Муди уточнила, что казеин переваривается медленнее, чем обычный белок, поэтому по своей эффективности в борьбе с голодом сопоставим с яйцами. Кроме того, диетолог заявила, что творог содержит меньше калорий, чем другие богатые белком продукты, что делает его еще более полезным при похудении. Диетолог назвала творог идеальным вариантом завтрака или перекуса. Она посоветовала употреблять кисломолочный продукт с ягодами, овощами или злаками, чтобы сделать его еще более полезным.

