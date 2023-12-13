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11:47, 13 декабря 2023Силовые структуры

Россиянина отправили в колонию на 15 лет за расправу над владельцем квартиры

В Подмосковье мужчина получил 15 лет за хищение квартиры и убийство ее хозяина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил к 15 годам и трем месяцам лишения свободы 32-летнего мужчину, который похитил квартиру у 49-летнего жителя Егорьевска, а с ним расправились его сообщники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2017 года мошенники завладели жильем, а хозяина вывезли в Ставропольский край, чтобы оставить его там доживать свой век. Но он не согласился, тогда сообщники увезли в Ростовскую область и там избавились. Деньги от продажи его квартиры преступники поделили.

Тем не менее следователям удалось раскрыть преступление, были проведены многочисленные допросы и очные ставки, свыше 30 экспертиз. Также силовики проверили предоставленные фигурантами дела алиби, которые были опровергнуты.

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      Любовь Ширижик
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