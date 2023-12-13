69-я параллель
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18:58, 13 декабря 202369-я параллель

Российские ученые-полярники показали тренировку по основам выживания в Арктике

ААНИИ показал тренировку российских ученых по основам выживания в Арктике

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) показал тренировку российских ученых по основам выживания в Арктике. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале НИИ.

На выложенных кадрах видно, как ученые учатся взбираться на отвесные скалы, а также обращаться со страховкой и подъемным механизмом. Кроме того, специалистам показали, как перемещаться по горизонтальным препятствиям в воздухе.

Тренировки для полярников проводили сотрудники МЧС.

Ранее жизнь российских ученых с полярной станции «Северный полюс-41», год дрейфующих во льдах, сняли на видео.

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      Марк Леонов
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