Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:10, 13 декабря 2023Мир

Сенатор США раскрыл значение украинского конфликта для будущего НАТО

Сенатор Браун: НАТО займется конфликтом на Украине в случае поражения Киева
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Saul Loeb / Reuters

НАТО займется конфликтом на Украине в случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун, передает американская газета The Washington Post (WP).

«Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в проблему НАТО», — раскрыл прогнозы относительно будущего альянса сенатор США.

Кроме того, он добавил, что среди стран НАТО есть опасения, что после поражения Украины Россия якобы захочет распространить конфликт на другие страны бывшего СССР. По его мнению, это может привести к новой мировой войне с прямым участием американских войск.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ США от финансовой поддержки Украины может привести к необходимости участия американцев в конфликте с Россией из-за обязательств Вашингтона перед союзниками по НАТО.

По его мнению, Россия уже якобы «угрожала своей агрессивной риторикой» некоторым странам альянса, и после поражения Украины в Европе может вспыхнуть новый конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров спрогнозировал окончание СВО

      ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего тренера года

      Жителям Подмосковья пообещали резкие перепады температуры

      Финляндия отказала в убежище прибывшим из России беженцам

      Раскрыты подробности о состоянии одного из подорвавшихся на мине россиян

      Опубликован список самых популярных актеров года

      Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

      Бомж притворился киллером и выманил деньги россиянки за отказ от ее ликвидации

      Директор омской школы заявила в полицию на участников СВО

      Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости