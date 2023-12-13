Сенатор США раскрыл значение украинского конфликта для будущего НАТО

Сенатор Браун: НАТО займется конфликтом на Украине в случае поражения Киева

НАТО займется конфликтом на Украине в случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун, передает американская газета The Washington Post (WP).

«Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в проблему НАТО», — раскрыл прогнозы относительно будущего альянса сенатор США.

Кроме того, он добавил, что среди стран НАТО есть опасения, что после поражения Украины Россия якобы захочет распространить конфликт на другие страны бывшего СССР. По его мнению, это может привести к новой мировой войне с прямым участием американских войск.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ США от финансовой поддержки Украины может привести к необходимости участия американцев в конфликте с Россией из-за обязательств Вашингтона перед союзниками по НАТО.

По его мнению, Россия уже якобы «угрожала своей агрессивной риторикой» некоторым странам альянса, и после поражения Украины в Европе может вспыхнуть новый конфликт.