В Белом доме назвали условие участия американцев в конфликте с Россией

Кирби: отказ от поддержки Киева может привести к участию США в конфликте с РФ

Отказ США от финансовой поддержки Украины может привести к необходимости участия американцев в конфликте с Россией из-за обязательств Вашингтона перед союзниками по НАТО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью CNBC.

«Если вы думаете, что мы тратим слишком много денег на поддержку Украины, представьте, насколько дороже будет стоить отказ от нее. Американская кровь — не только наше национальное достояние (...) Вполне возможно, что тогда [в случае отказа от помощи] мы можем быть вовлечены в более крупную войну на европейском континенте», — отметил представитель Белого дома.

По его мнению, Россия уже якобы «угрожала своей агрессивной риторикой» некоторым странам альянса и после поражения Украины в Европе может вспыхнуть новый конфликт. Как заключил Кирби, при таком сценарии США придется участвовать в боевых действиях из-за обязательств по пятой статье устава НАТО.

Ранее Кирби сообщил, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи в течение двух недель до конца года, после чего Вашингтон исчерпает свои средства. При этом он подчеркнул, что в распоряжении США помощи только на две недели, после чего потребуется дополнительное финансирование.