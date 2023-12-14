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14:27, 14 декабря 2023Бывший СССР

Путин объяснил решение Российской армии отойти от Крынок. Что он сказал о ситуации на херсонском направлении?

Путин: ВС России отошли от Крынок в лесопосадки ради сохранения жизни бойцов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия приняла решение отойти от Крынок в лесопосадки, чтобы не подвергать военных риску. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года» во «ВКонтакте». Глава государства также рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

Путин заявил, что российские военные отошли от Крынок на несколько метров

Вооруженные силы России (ВС РФ) отошли на «несколько метров» в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра. «Чтобы не подвергать ребят риску, было принято решение отойти в лесопосадки. ВСУ зашли на участки 1200 в длину и 300 метров в ширину. Они пихают своих людей на истребление», — рассказал Путин. По его словам, украинские военные называют такое решение дорогой в один конец.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Путин также заявил, что считает сложившуюся ситуацию выгодной для российских военных. «НГШ [начальнику Генштаба России Валерию Герасимову] сказал: "Не спешите их выдавливать". Нам, к сожалению, выгодно, чтобы они туда поставляли солдат», — сказал он.

Глава государства сообщил, что ВСУ попали в «огневой мешок», а украинское руководство бросает туда личный состав по политическим соображениям. «Это не просто военнослужащие, это элита — штурмовые отряды. Их не так-то много. Это очень чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно, но это их дело», — добавил Путин.

Путин заявил об улучшении позиций России по всей линии фронта

В ходе пресс-конференции президент России также заявил, что ВС РФ улучшают свое положение по всей линии соприкосновения. «Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий», — сказал он.

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Глава государства также отметил, что масштабное наступление ВСУ, которое анонсировал Киев, не достигло никаких результатов ни на одном из участков фронта.

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