Путин сообщил о росте продолжительности жизни в России

Президент России Путин заявил, что продолжительность жизни в стране растет

Продолжительность жизни в России растет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года» доступна в Rutube-канале «России 1»

По словам главы государства, рост продолжительности жизни говорит об успехах властей.

Путин отметил, что в 2023 году средняя продолжительность жизни ожидается на уровне 74 лет.

