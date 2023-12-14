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12:21, 14 декабря 2023Россия

Путин сообщил о росте продолжительности жизни в России

Президент России Путин заявил, что продолжительность жизни в стране растет

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Продолжительность жизни в России растет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года» доступна в Rutube-канале «России 1»

По словам главы государства, рост продолжительности жизни говорит об успехах властей.

Путин отметил, что в 2023 году средняя продолжительность жизни ожидается на уровне 74 лет.

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      Марк Леонов
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