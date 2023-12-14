Россиянин расправился с женой из ревности и сам сдался полиции
Следователи в Раменском предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ 48-летнему местному жителю, подозреваемому в расправе над супругой на почве ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.
По данным следствия, все произошло 13 декабря 2023 года. Обвиняемый и его жена находились в доме в поселке Ильинский Раменского городского округа, где между ними возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина взял табуретку, нанося удары по голове и телу потерпевшей, а затем ударил ее ножом. В результате этого женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
После случившегося мужчина сам сдался правоохранительным органам, раскаявшись в содеянном. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.