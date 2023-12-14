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19:55, 14 декабря 2023Силовые структуры

Российский бизнесмен украл планер вертолета в военной части и сдал его на металл

В Нальчике осудили бизнесмена, сдавшего на металл похищенный планер вертолета

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд в Нальчике вынес приговор в отношении 48-летнего бизнесмена по делу о краже планера вертолета, принадлежащего воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Жителя Чегемского района признали виновным в хищении и назначили ему шесть месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, обвиняемый является предпринимателем в сфере перевозки грузов. В июне 2018 года он, предъявив поддельную доверенность, оформленную подельником, разобрал и вывез с охраняемой территории несущую конструкцию вертолета Ми-8. Похищенное имущество осужденный сдал в пункт приема металла за 200 тысяч рублей.

Фигурант был задержан в мае сотрудниками МВД. Его подельник в настоящее время находится в розыске.

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      Олеся Мицкевич
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