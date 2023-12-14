Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 14 декабря 2023Силовые структуры

В Крыму организовали проверку по делу о халатности после прямой линии с Путиным

В Крыму СКР проверит зал после обращения спортсменов к Путину на прямой линии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Крыму организована проверка по вопросу, озвученному в ходе прямой линии граждан с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, группа спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак обратились к президенту и рассказала, что занимается в ненадлежащих условиях: в спортзале клуба ремонт не проводился более 40 лет, в помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в здании отсутствует отопление и протекает крыша. При этом ребята занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях.

Руководитель Главного СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил проверить слова спортсменов. Проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц. Вскоре следователи свяжутся с ребятами и приедут осматривать помещение.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин объяснил отход российских военных возле Крынок на левом берегу Днепра

      Путин выразил надежду на дополнительные доходы бюджета в 2024 году

      Путин высказался о деле журналистки Баязитовой

      Путин заявил о нежелании отказываться от доллара

      На Украине признали семикратное отставание от России в гонке дронов

      Путин предупредил Аргентину о проблемах из-за доллара

      Путин оценил ситуацию с курсом рубля

      Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму

      В Крыму организовали проверку по делу о халатности после прямой линии с Путиным

      Россиянам рассказали о простых упражнениях для идеальной осанки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости