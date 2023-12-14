В Крыму организовали проверку по делу о халатности после прямой линии с Путиным

В Крыму СКР проверит зал после обращения спортсменов к Путину на прямой линии

В Крыму организована проверка по вопросу, озвученному в ходе прямой линии граждан с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, группа спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак обратились к президенту и рассказала, что занимается в ненадлежащих условиях: в спортзале клуба ремонт не проводился более 40 лет, в помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в здании отсутствует отопление и протекает крыша. При этом ребята занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях.

Руководитель Главного СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил проверить слова спортсменов. Проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц. Вскоре следователи свяжутся с ребятами и приедут осматривать помещение.