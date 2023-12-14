В Москве завершили полное обновление реанимаций в детских больницах

Ракова: все реанимации детских больниц оборудовали по единому стандарту

В 2022-2023 году во все отделения реанимации и интенсивной терапии московских детских больниц закупили почти 1,5 тысячи единиц современного оборудования на сумму более 2,2 миллиарда рублей, рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в Москве реализуют комплексный подход к оснащению оборудованием по разным профилям медицинской помощи. В основе подхода — обеспечение новейшей высокоточной техникой всех медицинских организаций вне зависимости от их расположения.

Ракова отметила, что оказание реанимационной помощи — это ключевое направление в каждом стационаре, которое напрямую влияет на качество лечения пациентов в критическом состоянии или нуждающихся в интенсивной терапии, а применение вместе с этим новых технологий позволяет родителям быть уверенными в том, что ребенок находится под полным контролем медиков.

«Порядка 14 тысяч детей лечат ежегодно в отделениях реанимации и интенсивной терапии московских детских больниц. Сегодня все отделения оснащены новым высокотехнологичным оборудованием для спасения пациентов по единому стандарту. За последние два года мы закупили почти полторы тысячи единиц самой современной медицинской техники на сумму более двух миллиардов рублей. В их числе более 120 дефибрилляторов-мониторов, более 120 наркозно-дыхательных аппаратов, более 250 инкубаторов для новорожденных, более 300 аппаратов ИВЛ и более 600 мониторов жизненно важных показателей пациента» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Ракова добавила, что современные методики в анестезиолого-реанимационных отделениях московских детских больниц, мониторинг и новые технологии хирургических вмешательств также позволяют увеличить объем плановых хирургических операций.

«В 2016 году в детских многопрофильных стационарах было проведено 75 тысяч анестезиологических пособий. Из них более 60 процентов — 48 тысяч — у пациентов в плановом порядке. А в 2022 году число анестезий увеличилось в полтора раза, до 111 тысяч. Плановых из них более 70 процентов — 80 тысяч. При этом проводятся операции в основном малоинвазивными способами», — сказала вице-мэр.

По ее словам, главные принципы работы этих отделений — безопасное проведение различных манипуляций, в том числе под наркозом, постоянный онлайн-мониторинг жизненно важных показателей, своевременное и качественное оказание медицинской помощи.

Как только ребенок попадает в отделение реанимации, начинается мониторинг традиционных жизненно важных показателей неинвазивным способом. Если требуется проведение контроля за более глубокими показателями гемодинамики, то возможно и проведение инвазивного мониторинга. Он дает возможность врачу быстро реагировать и подобрать необходимое лекарственное средство с дозировкой вплоть до микрограмма.

У постели пациента или на операционном столе стало возможным проведение так называемых FAST протоколов УЗИ для немедленного реагирования на экстренную ситуацию. С их помощью анестезиологи-реаниматологи могут обеспечить безопасное проведение инвазивных процедур, например, при установке катетеров.

На одном многофункциональном аппарате ИВЛ, которые используют в реанимациях, по показаниям и клиническим рекомендациям возможно применять все существующие инвазивные и неинвазивные методики респираторной терапии. Это сокращает время на замену аппарата и другие манипуляции. Применение неинвазивной ИВЛ позволяет пациенту быстрее восстановиться и вернуться к привычному образу жизни.

Интеллектуальные режимы вентиляции, заложенные в аппаратах ИВЛ, адаптируют их режим и параметры к меняющимся свойствам легких. Это позволяет врачу анестезиологу-реаниматологу детально отслеживать необходимые показатели, быстро реагировать на изменяющуюся клиническую картину и сокращать время пребывания пациента в отделении.

Современные наркозно-дыхательные аппараты позволяют проводить анестезию различными ингаляционными анестетиками, при этом контролировать и обеспечивать безопасность самого наркоза.

