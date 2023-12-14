Жительница Херсонской области нашла в палисаднике выстрел гранатомета

В Херсонской области полицейские обезвредили выстрел СПГ-9

В Херсонской области полицейские обезвредили выстрел станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 44-летняя жительница поселка Партизаны Генического района нашла опасный боеприпас в палисаднике под деревом. Она обратилась к правоохранителям. Они изучили выстрел и установили, что он непригоден для дальнейшего использования. Из-за высокой степени опасности боеприпас уничтожили специалисты-взрывотехники.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Росгвардии обнаружили оставленные Вооруженными силами Украины боеприпасы, среди которых были и иностранные.