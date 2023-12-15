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17:19, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная ведущая раскрыла влияние замершей беременности на отношения с мужем

Кадр: Madam Kaka / YouTube

Популярная российская телеведущая, блогерша, автор YouTube-шоу «О чем (не) говорят женщины» и супруга рэп-исполнителя ST (Александр Степанов) Ассоль Васильева раскрыла влияние замершей беременности на отношения с мужем. На эту тему она высказалась в шоу «Бабские истории», выпуск которого доступен на YouTube.

«Все было замечательно, беременность проходила легко, но так бывает, что на ранних стадиях, до 12 недель, и позже, по-разному у всех, случается замершая беременность», — высказалась Васильева о своем опыте. По ее словам, после случившегося они с супругом сдали анализы, которые показали, что причиной замершей беременности был генетический сбой.

Телеведущая отметила, что пережитый опыт сблизил их с мужем. «Мы понимали, что так случилось, мы не винили друг друга», — пояснила она. Васильева выразила мнение, что во всех сложных семейных ситуациях нужно разговаривать. «Мы вместе еще встречались с врачами, прошли все анализы и уже после благословения врачей пошли на второй круг», — заключила она.

Ранее Васильева назвала позором свой первый опыт на ТВ. «С тех пор комментарии не читаю, потому что эта критика не всегда обоснованна», — добавила она.

Александр Степанов и Ассоль Васильева познакомились в 2014 году, через год они поженились. В марте 2020 года у пары родилась дочь Эстель. Сейчас супруги ожидают второго ребенка.

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      Олег Давыдов
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