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10:05, 15 декабря 2023Россия

Прожившему восемь лет в России украинцу пригрозили депортацией

Прожившему восемь лет в ХМАО украинцу грозит депортация из России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Уроженцу Украины, восемь лет прожившему в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), пригрозили депортацией из России. Об этом рассказала его супруга в беседе с Ura.ru.

По словам россиянки, ее муж приехал с Украины по рабочим документам, но до сих пор не может получить гражданство. «Уже было два отказа при оформлении вида на жительство, нас предупредили, что при отказе в третий раз, его могут депортировать из страны. Мы переживаем, так как боимся за его жизнь в случае депортации», — поделилась женщина, подчеркнув, что у них есть несовершеннолетний ребенок.

Она добавила, что в оформлении документов ее супругу отказывают из-за давнего штрафа ГИБДД, который, как утверждает россиянка, погашен. Альтернативные пути решения проблемы украинцу в миграционной службе Нижневартовска не предложили.

Ранее стало известно, что из России выгонят семьи школьников из Санкт-Петербурга, потушивших снежками Вечный огонь. Как стало известно, все они являются мигрантами из стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории страны незаконно.

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      Константин Лысяков
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