Российский полицейский продал знакомому служебный автомобиль и попал под статью

В КЧР бывший сотрудник ГИБДД получил условный срок за продажу служебной машины

Бывший сотрудник ГИБДД территориального отдела полиции в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) продал знакомому служебный автомобиль и получил условный срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, 5 июня подсудимый, являясь сотрудником ГИБДД, предложил своему знакомому приобрести якобы списанный служебный автомобиль за 170 тысяч рублей. Убедив мужчину в законности сделки, он продал ему транспортное средство, находящееся на балансе правоохранительных органов. В дальнейшем машину у покупателя изъяли и вернули в отдел.

Продавшего автомобиль экс-полицейского признали виновным по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и причинением ущерба в значительном размере»). Причиненный покупателю вред был возмещен в полном объеме.