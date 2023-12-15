Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:07, 15 декабря 2023Силовые структуры

Российский полицейский продал знакомому служебный автомобиль и попал под статью

В КЧР бывший сотрудник ГИБДД получил условный срок за продажу служебной машины

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывший сотрудник ГИБДД территориального отдела полиции в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) продал знакомому служебный автомобиль и получил условный срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, 5 июня подсудимый, являясь сотрудником ГИБДД, предложил своему знакомому приобрести якобы списанный служебный автомобиль за 170 тысяч рублей. Убедив мужчину в законности сделки, он продал ему транспортное средство, находящееся на балансе правоохранительных органов. В дальнейшем машину у покупателя изъяли и вернули в отдел.

Продавшего автомобиль экс-полицейского признали виновным по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и причинением ущерба в значительном размере»). Причиненный покупателю вред был возмещен в полном объеме.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России возбудили дела о завышении цен на яйца. Накануне Путин обещал улучшить ситуацию

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      16-летний сын Кадырова получил еще одну должность

      В Запорожской области у женщины нашли мешки с коноплей и оружие

      Артемий Лебедев назвал слово «россияне» идиотским

      В России утвердили план по сокращению потребления алкоголя

      Дочь болеющей раком Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

      Более полумиллиона россиян остались без света

      Взорвавший гранаты в сельсовете депутат партии Зеленского оставил дома записку

      Российский полицейский продал знакомому служебный автомобиль и попал под статью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости