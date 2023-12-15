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04:50, 16 декабря 2023Мир

США нашли способ конфисковать активы России «в соответствии с правом»

FT: США заявили G7 о способе конфисковать активы РФ в соответствии с правом

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны G7 приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине, пишет газета Financial Times (FT).

По данными британского издания, США заявили союзникам по группе, что есть способ изъятия средств «в соответствии с международным правом».

Что именно за способ имеется ввиду, не уточняется. В G7 уверены, что конфискация средств должна побудить Москву завершить украинский конфликт.

Как пишет FT, ранее о наличии законных способах изъятия российских средств говорил и новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. По его словам, Лондон готова работать на этом направлении с США, если другие союзники будут не готовы.

Разговоры об использовании российских замороженных активов активизировались на фоне снижения объемов помощи Киеву со стороны западных партнеров. США уже второй месяц не могут согласовать передачу Украине пакета помощи в 61 миллиард долларов, переговоры о финансовой поддержке со стороны ЕС буксуют из-за позиции отдельных стран.

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      Марина Совина
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