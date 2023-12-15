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11:14, 15 декабря 2023Экономика

Япония заявила о намерении заморозить активы 43 российских организаций

Япония планирует заморозить активы 43 российских организаций

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Правительство Японии заявило о намерении заморозить активы 43 российских организаций и одной компании из ОАЭ. Информация появилась на сайте МИД страны.

В список вошли конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана, Научно-производственное объединение «Алмаз» имени Расплетина, Институт Ландау, НИИ «Вектор», завод имени Свердлова и другие организации. По данным японского МИД, под заморозку подпадает компания Lumber Marine SA из ОАЭ.

Кроме того, страна ввела экспортные ограничения в отношении 57 российских компаний, а также запрет на импорт непромышленных алмазов России. В общей сложности, в черном списке находится 494 российские компании и организации.

Ранее стало известно, что правительство Японии ввело санкции против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, замминистра обороны страны Татьяны Шевцовой и еще 33 россиян.

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      Анастасия Алимпиева
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