В Ингушетии обстреляли машину со свидетелем по делу о терроризме

В Ингушетии расстреляли машину со свидетелем по делу о терроризме, он выжил

В Ингушетии обстреляли автомобиль, в котором находился свидетель по уголовному делу о терроризме. Об этом сообщают «Известия».

Нападение произошло вечером 15 декабря на автодороге между городами Назрань и Сурхахи. Неизвестные подъехали к черной Toyota Camry и открыли огонь по 39-летнему водителю из автомата Калашникова. Потерпевшему удалось выжить, несмотря на несколько ранений в голову, его госпитализировали в реанимацию.

Назрановский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Источник издания рассказал, что в причастности к покушению подозреваются члены религиозной общины «Батал-Хаджи» (запрещенная в России террористическая организация).