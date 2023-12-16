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17:50, 16 декабря 2023Россия

В российском регионе кот почти месяц прожил один в запертой квартире

В Красноярске кот почти месяц прожил один в запертой квартире, его спасли

Фото: Unsplash

В Красноярске кот почти месяц прожил в запертой квартире — он остался один после того, как его хозяйку не смогли спасти врачи. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Все это время кот жил без доступа к воде — жительница соседней квартиры пыталась спасти животное и пыталась подкармливать его, но ей не удавалось проникнуть в квартиру. Россиянка также обращалась в полицию, но это оказалось безрезультатно.

Впоследствии животное спасли — участковый смог найти человека, который открыл дверь. Кота отвезли к ветеринару в тяжелом состоянии, врачи ждут результатов анализа.

Ранее в Петергофе обездвиженных супругов нашли в запертой квартире на улице Халтурина благодаря лаю собаки. Соседка петербуржцев давно их не видела и забила тревогу. Женщина рассказала полицейским, что из их квартиры доносится лай собаки и звуки работающего телевизора.

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      Анастасия Шейкина
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