Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 29 ноября 2023Россия

Обездвиженных супругов нашли в квартире в Петербурге благодаря лаю собаки

Обездвиженных петербуржцев нашли в запертой квартире благодаря лаю собаки

Фото: Jaye Haych / Unsplash

В Петергофе обездвиженных супругов нашли в запертой квартире на улице Халтурина благодаря лаю собаки. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, соседка петербуржцев давно их не видела и забила тревогу. Женщина рассказала полицейским, что из их квартиры доносится лай собаки и звуки работающего телевизора.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в жилище и обнаружили лежащими на полу 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Медикам пару спасти не удалось. Петербургские правоохранительные органы начали выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, оставившей маленьких детей без еды и воды в запертой квартире на улице Маршала Еременко. Детей у москвички изъяли и отправили в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Минусинске мать оставила двухлетнего и годовалого сыновей одних в квартире на семь часов. Малышей помогли вызволить соседи.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Главу Банка России назвали главным «разрушителем» года. За что ее удостоили такого титула на Западе?

      Стало известно о выводе нового «Ясеня» из эллинга

      Под Москвой маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку

      ЕС сократил закупки в России стальных полуфабрикатов

      Неймар расстался с девушкой через месяц после рождения дочери

      ФСБ выявила разглашение коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»

      На участницу шоу «Пацанки» подали в суд за избиение

      В России оценили возможность снижения цен на жилье

      Нелегальные мигранты отказались от убежища в Финляндии после закрытия границы

      Россиян предупредили о возможном повторении «шторма века»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости