Обездвиженных супругов нашли в квартире в Петербурге благодаря лаю собаки

Обездвиженных петербуржцев нашли в запертой квартире благодаря лаю собаки

В Петергофе обездвиженных супругов нашли в запертой квартире на улице Халтурина благодаря лаю собаки. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, соседка петербуржцев давно их не видела и забила тревогу. Женщина рассказала полицейским, что из их квартиры доносится лай собаки и звуки работающего телевизора.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в жилище и обнаружили лежащими на полу 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Медикам пару спасти не удалось. Петербургские правоохранительные органы начали выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, оставившей маленьких детей без еды и воды в запертой квартире на улице Маршала Еременко. Детей у москвички изъяли и отправили в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Минусинске мать оставила двухлетнего и годовалого сыновей одних в квартире на семь часов. Малышей помогли вызволить соседи.