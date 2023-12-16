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17:49, 16 декабря 2023Мир

В Турции назвали дату подписания плана по обезвреживанию мин в Черном море

Минобороны Турции: план по обезвреживанию мин в Черном море подпишут 11 января

Фото: Unsplash

План по обезвреживанию мин в Черном море Турция, Румыния и Болгария подпишут 11 января в Стамбуле. Дату назвал глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, его цитирует ТАСС.

Он отметил, что турецкая сторона ответственно выполняет Конвенцию Монтре о проливах, обеспечивающую баланс в Черном море. По его словам, 22-23 ноября в Турции состоялся третий раунд заседаний Целевой группы по противоминным мерам в Черном море.

Гюлер рассказал, что встреча прошла в рамках выдвинутой Стамбулом трехсторонней инициативы, которая направлена против минной угрозы. «Планируем провести церемонию подписания [соответствующего соглашения] в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран», — сказал он.

Ранее сообщалось, что члены НАТО Турция, Румыния и Болгария приблизились к соглашению о создании совместных сил для обезвреживания в акватории Черного моря мин, попадающих в их части водного пространства в результате украинского конфликта.

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      Кристина Есикова
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