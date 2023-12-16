Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:27, 16 декабря 2023Мир

Захарову возмутил запрет показывать в Болгарии интервью посла Митрофановой

В МИД РФ возмутились запретом показывать в Болгарии интервью посла Митрофановой

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет Болгарии транслировать интервью с послом России Элеонорой Митрофановой. Комментарий публикуется в ее Telegram-канале.

«В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?» — возмутилась Захарова.

Ранее программный совет Болгарского национального радио решил исключить из эфира интервью с Митрофановой — беседа должна была транслироваться в программе «Политически некорректно». Об этом в эфире сообщил автор и ведущий программы Петр Волгин. Он назвал это актом политической цензуры и рассказал, что в интервью посол России говорила о свободе слова и судьбе памятника Советской армии. Также беседа содержала в себе разговор о перспективах развития двухсторонних отношений Болгарии и России и конфликте на Украине.

В свою очередь, Митрофанова заявила, что решение Болгарии вызывает недоумение и разочарование.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Наше командование нас кинуло» Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией

      В Газе обстрелу подверглась церковь латинского обряда

      Россиянам пришлось разнимать драку пассажира с таксистом

      Пресс-служба SHAMAN отреагировала на публикацию райдера певца

      Турция завершила переговоры о покупке американских истребителей

      Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры

      IIHF отклонил апелляции хоккеиста Федотова

      Два человека пострадали при обстреле ВСУ российского региона

      Минобороны отчиталось о пятичасовом полете Ту-22м3 над Балтийском морем

      Врач перечислил правила падения в гололед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости