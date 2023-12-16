Захарову возмутил запрет показывать в Болгарии интервью посла Митрофановой

В МИД РФ возмутились запретом показывать в Болгарии интервью посла Митрофановой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет Болгарии транслировать интервью с послом России Элеонорой Митрофановой. Комментарий публикуется в ее Telegram-канале.

«В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?» — возмутилась Захарова.

Ранее программный совет Болгарского национального радио решил исключить из эфира интервью с Митрофановой — беседа должна была транслироваться в программе «Политически некорректно». Об этом в эфире сообщил автор и ведущий программы Петр Волгин. Он назвал это актом политической цензуры и рассказал, что в интервью посол России говорила о свободе слова и судьбе памятника Советской армии. Также беседа содержала в себе разговор о перспективах развития двухсторонних отношений Болгарии и России и конфликте на Украине.

В свою очередь, Митрофанова заявила, что решение Болгарии вызывает недоумение и разочарование.

