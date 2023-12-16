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14:56, 16 декабря 2023Интернет и СМИ

В Болгарии сняли с эфира интервью с послом России

Болгарское радио сняло с эфира интервью с послом России Митрофановой

Фото: Unsplash

Программный совет Болгарского национального радио решил исключить из эфира интервью с послом России Элеонорой Митрофановой — беседа должна была транслироваться в программе «Политически некорректно». Об этом в эфире сообщил автор и ведущий программы Петр Волгин, его цитирует ТАСС.

Снять с эфира интервью требовал председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский, а также посольство Украины. «Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», — сказал Волгин.

Он назвал это актом политической цензуры и рассказал, что в интервью посол России говорила о свободе слова и судьбе памятника Советской армии. Также беседа содержала в себе разговор о перспективах развития двухсторонних отношений Болгарии и России и конфликте на Украине. В свою очередь, Митрофанова заявила, что решение Болгарии вызывает недоумение и разочарование.

Ранее британский телеканал «Би-би-си» объявил о приостановке показа культового шоу Top Gear, выходившего более 40 лет. «Мы знаем, что прекращение показа разочарует фанатов, но это правильный поступок», — написали представители канала.

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      Анастасия Шейкина
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